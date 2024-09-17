Матвиенко: Движение чайлдфри надо запретить законодательно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия» высказала мнение о необходимости законодательного запрета движения чайлдфри, участников которого призывают отказываться от заведений детей.
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