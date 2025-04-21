Сын Эрдогана: Российским спортсменам нужно вернуться на Олимпиаду

Билал Эрдоган, сын президента Турции, на VII Международном форуме этноспорта в Санкт-Петербурге заявил о важности участия русских спортсменов в Олимпиаде, подчеркнув, что спорт и политика должны быть отдельно друг от друга.
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