Разгерметизация произошла в летевшем из Иркутска в Пекин самолете

Разгерметизация произошла в самолете, следовавшем по маршруту Иркутск — Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegeam-канале.
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