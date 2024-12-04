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Разгерметизация произошла в летевшем из Иркутска в Пекин самолете

Разгерметизация произошла в летевшем из Иркутска в Пекин самолете

Разгерметизация произошла в самолете, следовавшем по маршруту Иркутск — Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegeam-канале.

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