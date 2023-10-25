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DN: «прямое сдерживание России» — США получат доступ к военным базам в Швеции

DN: «прямое сдерживание России» — США получат доступ к военным базам в Швеции

Соединённые Штаты получат доступ к нескольким военным базам в Швеции. Это является важной частью договора о военном сотрудничестве между скандинавским государством и США, который планируется подписать на этой неделе, передаёт газета Dagens Nyheter.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот  пусть  США СЕЙЧАС НЕ НОЮТ  а то на  ВЕСЬ МИР ЗАГОЛОСИЛИ  что  РОССИЯ НЕИМЕЕТ  аж  ПРАВА , СОЗДАВАТЬ СОЮЗЫ  против  США  , вблизи берегов Америки ...  А  РОССИЯ СЕЙЧАС СОЗДАЕТ БЛОК ПРОТИВ США  с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа,  Бразилией , Аргентиной и  ВИШЕНКА  на  ТОРТЕ , Мексикой....!!! ВОЙ СТОИТ КАЖДЫЙ БОЖИЙ  день , США просто в ,,ОТПАДЕ,, от такого ,,СЧАСТЬЯ,, у своих границ......
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