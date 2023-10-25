DN: «прямое сдерживание России» — США получат доступ к военным базам в Швеции

Гарий Щерба

Вот пусть США СЕЙЧАС НЕ НОЮТ а то на ВЕСЬ МИР ЗАГОЛОСИЛИ что РОССИЯ НЕИМЕЕТ аж ПРАВА , СОЗДАВАТЬ СОЮЗЫ против США , вблизи берегов Америки ... А РОССИЯ СЕЙЧАС СОЗДАЕТ БЛОК ПРОТИВ США с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, Бразилией , Аргентиной и ВИШЕНКА на ТОРТЕ , Мексикой....!!! ВОЙ СТОИТ КАЖДЫЙ БОЖИЙ день , США просто в ,,ОТПАДЕ,, от такого ,,СЧАСТЬЯ,, у своих границ......