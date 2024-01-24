Гилберт Аренас: «Вы когда-нибудь слышали что-нибудь плохое про игру Мэджика, Джордана, Уилта? Они даже мяч вести в свое время не умели»

«Вот это обидный момент, потому что я фанат Джордана, но мне приходится защищать вообще всех. В отстаивании его величия упоминаются все позитивные моменты, почему Майкл – лучший в истории, но у других упоминаются только негативные моменты, почему они недостойны приближаться к нему.