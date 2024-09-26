Власти ЯНАО поручили организовать сборный пункт для призывников в Ноябрьске

На Ямале готовятся к осеннему призыву, который пройдет с 1 октября по 31 декабря. Сборный пункт для приема призывников организуют на базе регионального центра патриотического воспитания «Авангард» в Ноябрьске.
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