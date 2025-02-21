Утечка данных из приложений для слежки Cocospy и Spyic раскрыла личную информацию миллионов пользователейЭксперты по кибербезопасности раскрыли масштабную утечку данных в приложениях-трекерах Cocospy и Spyic, связанную с китайскими разработчиками и затрагивающую миллионы пользователей.
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