Утечка данных из приложений для слежки Cocospy и Spyic раскрыла личную информацию миллионов пользователейЭксперты по кибербезопасности раскрыли масштабную утечку данных в приложениях-трекерах Cocospy и Spyic, связанную с китайскими разработчиками и затрагивающую миллионы пользователей.