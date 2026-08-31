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URA.RU: кошка может мяукать возле закрытой двери, чтобы восстановить контроль над средой обитания

URA.RU: кошка может мяукать возле закрытой двери, чтобы восстановить контроль над средой обитания

Владельцы кошек нередко сталкиваются с загадочным поведением своих питомцев: кошка настойчиво мяукает у закрытой двери, а как только ее открывают — теряет интерес и уходит.

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