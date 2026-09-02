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Мировое обозрение

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CD Projekt Red признала, что решение выпустить Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года было «однозначно неправильным»

CD Projekt Red признала, что решение выпустить Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года было «однозначно неправильным»

Решение выпустить Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года в том виде, в котором игра предстала перед публикой, в CD Projekt Red сегодня называют однозначно ошибочным.

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