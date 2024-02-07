Глава сервиса Wink Володькин рассказал о планах по продолжению сериала Слово пацана»

Глава Wink Володькин о продолжении сериала «Слово пацана»: Есть запрос зрителя Володькин признал, что зритель ждет продолжения сериала, как и сервис, но окончательное решение в этом вопросе примут создатели «Слова пацана».
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