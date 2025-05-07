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Лавров: РФ ценит поддержку Кубы в ходе развязанной Западом гибридной войны

Лавров: РФ ценит поддержку Кубы в ходе развязанной Западом гибридной войны

Гавана неизменно поддерживает РФ в условиях развязанной Западом гибридной войны против России. Москва высоко ценит это, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в статье для кубинских средств массовой информации «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния», опубликованной в честь 65-летия восстановления дипломатических отношений между странами.

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