Лавров: РФ ценит поддержку Кубы в ходе развязанной Западом гибридной войны

Гавана неизменно поддерживает РФ в условиях развязанной Западом гибридной войны против России. Москва высоко ценит это, сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в статье для кубинских средств массовой информации «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния», опубликованной в честь 65-летия восстановления дипломатических отношений между странами.