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Игнашевич о лидерстве «Балтики»: «Мы выдержали непростой отрезок, ребята провели его на топ‑уровне»

Главный тренер «Балтики» подвел итоги матча Мелбет Первой Лиги с «Шинником» (1:0). Беспроигрышная серия калининградцев в турнире достигла 18 матчей.

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