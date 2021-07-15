Николай Власенко: зачем советский танкист уничтожил батарею «Катюш»

Любители историиВоенное делоНиколай Власенко: зачем советский танкист уничтожил батарею «Катюш» До Великой Отечественной войны Николай Власенко успел поработать директором школы и получить звание Героя Советского Союза.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМТанкисты попали в окружение? Автор в своём уме? 7 октября под Мценском разгромлена танковая бригада вермахта. Т-34 перебили и бесследно исчезли в вечерних сумерках. Потом этот танковый полк немцы бомбили целый день. " А мы лежим под танком, покуриваем. Только если прямое попадание бомбы. А это...." Отец мой, механик-водитель Т-34. Потом из гусениц пальцы, руки немецкие выковыривалАнатолий ИвановНе танкисты в окружении,а батарея гвардейских миномётов. Читать нужно внимательно!А кроме вашего отца,что больше и танков не было?АЛЕКС БАМЯ же написал - полк Т-34. Полк Т-34 прибыл на фронт в августе 41-го. Эшелон танков. А в этом случае "рама" самолёт-разведчик прилетел - командир полка приказал танки передислоцировать и замаскировать. Оставить на месте два-три танка. И немцы бомбили фактически пустое место. Но бомбили целый день по приказу Гитлера оказывается. Это я уже после прочитал. Из засады Т-34: первый танк подбили и последний. А немецкие танки не могли оказать сопротивление Т-34. Просто давили их из засады. Я думаю это первая тактика такого применения танков. Отец очень восхищался командиром полка. То есть когда пишу Т-34 имею ввиду полк Т-34.Василий ЦеловальниковВечная Слава Героям -воинам СССР!!!Алексей АндреевичГерои!Комментировать
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