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Ставки на паузе: чего ждать вкладчикам и заемщикам до конца 2026 года

Ставки на паузе: чего ждать вкладчикам и заемщикам до конца 2026 года

Сентябрь 2026 года принес заметное изменение в поведении Банка России. После пятнадцати месяцев последовательного смягчения денежно-кредитной политики регулятор решил остановиться и сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов годовых.

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