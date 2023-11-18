Эксперт Мезенцева рассказала, как правильно ухаживать за кожей зимой

В холодное время года наша кожа сталкивается с влиянием неблагоприятных погодных условий. И сильнее всего от морозов, ветра и сухого воздуха страдает лицо, которое, в отличие от тела, не прикрыто теплой одеждой.
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