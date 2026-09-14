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stroimdom21

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Как подобрать и правильно установить датчик температуры для терморегулятора

Как подобрать и правильно установить датчик температуры для терморегулятора

Точность работы любой системы отопления или климатического контроля начинается с малого — с корректного измерения температуры.

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