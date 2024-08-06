«Вернутся оттуда миллионерами»: эксперт призвал отправить на СВО генералов-коррупционеров

Если генералы попадут на СВО, может на фронте дела пойдут живее, предположил военный эксперт. Аресты генералов в Минобороны России стали настолько частыми, что, когда завершатся дела, из осужденных коррупционеров можно будет формировать целые генеральские батальоны на СВО.