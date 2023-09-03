Николай Герасименко

Как только мы закончим начатое в Салорейхе СВО, а мы обязательно выполним поставленные задачи, все эти "незалежные", то ли союзники, то ли попутчики, подожмут свои национальные хвосты. Незря наш президент однажды заявил, что подаренные советской властью территории "братским" республикам должны вернуться в родную гавань.