ФОТО: MOD RUSSIA/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "БЕЙ РУССКИХ!": ВЧЕРАШНИЕ СОЮЗНИКИ ВТЫКАЮТ НОЖ В СПИНУ РОССИИ Говоря о возможном "втором фронте" против России, обычно имеют в виду Польшу с Литвой на белорусской границе или Азербайджан с Турцией в Закавказье.
В обозримом будущем второй Украиной для нас станут страны СНГ, которые уже "ведут войну" против русских на своих территориях.
Комментарии
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Николай Герасименко
Как только мы закончим начатое в Салорейхе СВО, а мы обязательно выполним поставленные задачи, все эти "незалежные", то ли союзники, то ли попутчики, подожмут свои национальные хвосты. Незря наш президент однажды заявил, что подаренные советской властью территории "братским" республикам должны вернуться в родную гавань.
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1 д.
Владимир Соловьев
"Ведут войну" против русских на своих территориях". ЗНАЧИТ, В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ ПРИВЕДУ К СЕБЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА С "КИНЖАЛОМ"!
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9 час.
виктор матвеев
Российская власть, непонятно почему, превращается в послушную шестерку на побегушках у среднеазиатских баев
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8 час.
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