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В обозримом будущем второй Украиной для нас станут страны СНГ, которые уже "ведут войну" против русских на своих территориях.

В обозримом будущем второй Украиной для нас станут страны СНГ, которые уже "ведут войну" против русских на своих территориях.

ФОТО: MOD RUSSIA/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "БЕЙ РУССКИХ!": ВЧЕРАШНИЕ СОЮЗНИКИ ВТЫКАЮТ НОЖ В СПИНУ РОССИИ Говоря о возможном "втором фронте" против России, обычно имеют в виду Польшу с Литвой на белорусской границе или Азербайджан с Турцией в Закавказье.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Как только мы закончим начатое в Салорейхе СВО, а мы обязательно выполним поставленные задачи, все эти &quot;незалежные&quot;, то ли союзники, то ли попутчики, подожмут свои национальные хвосты. Незря наш президент однажды заявил, что подаренные советской властью территории &quot;братским&quot; республикам должны вернуться в родную гавань.
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1 д.
Владимир Соловьев
&quot;Ведут войну&quot; против русских на своих территориях&quot;. ЗНАЧИТ, В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ ПРИВЕДУ К СЕБЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА С &quot;КИНЖАЛОМ&quot;!
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9 час.
виктор матвеев
Российская власть, непонятно почему, превращается в послушную шестерку на побегушках у среднеазиатских баев
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8 час.

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