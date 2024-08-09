Сотрудники полиции и представители Общественного совета провели спортивный праздник для школьников в Приморье

Общественный совет при Управлении МВД России по Приморскому краю по инициативе члена Общественного совета при УМВД по Приморью директора Владивостокского городского Дворца детского творчества Андрея Волкова во взаимодействии с Управлением МВД России по Приморскому краю провел спортивное мероприятие в рамках всероссийской акции МВД «Зарядка со стражем порядка».