Эфиопия возобновила полеты на Boeing 737 MAX. Первые пассажиры — чиновники

Первый полет на самолете Boeing 737 Max совершили Ethiopian Airlines после того, как почти три года назад в результате авиакатастрофы со смертельным исходом полеты самолета был приостановлен на международном уровне, 1 февраля передает BBC Africa.
Первый полет на самолете Boeing 737 Max совершили Ethiopian Airlines после того, как почти три года назад в результате авиакатастрофы со смертельным исходом полеты самолета был приостановлен на международном уровне, 1 февраля передает BBC Africa.
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