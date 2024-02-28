СКР расследует дело после инцидента в кафе в Люберцах с бойцами СВО

Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) в связи с инцидентом в кофейне Strong Coffee в подмосковных Люберцах, куда не пустили участников специальной военной операции.
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