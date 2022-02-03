Мовные страдания. 20 сокровенных слов

Главная причина мировой нелюбви к мове кроется в том, что на ней разговаривают нехорошие люди. Если не брать в расчёт деревенское население Малороссии, где, кстати, та самая мова сильно разбавлена заимствованиями из других языков, то основная мовная масса вливается гражданам в уши прямиком из зомбоящика, выжигающего оставшиеся мозги шановного панства свидомым излучением.