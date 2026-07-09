Спорт помог снизить вред для памяти от просмотра коротких видео

Чрезмерное увлечение короткими видео стало глобальной проблемой. По данным китайских исследований, к 2025 году число их пользователей превысило миллиард, а среднее время просмотра достигло 156 минут в день.
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