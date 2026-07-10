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Три внука за океаном и постоянный стресс: как Екатерина Стриженова помогает дочери справляться с двойней

Три внука за океаном и постоянный стресс: как Екатерина Стриженова помогает дочери справляться с двойней

Телеведущая Екатерина Стриженова признаётся, что уход за маленькими внуками в Нью-Йорке стал для неё серьёзным испытанием, сопряжённым с постоянным стрессом.

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