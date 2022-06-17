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США заявили о ликвидации «российской хакерской сети» RSOCKS

США заявили о ликвидации «российской хакерской сети» RSOCKS

Правоохранители США вместе с коллегами из Британии, Германии и Нидерландов пресекли деятельность предположительно находящегося в России ботнета (широкой сети подконтрольных хакерам компьютеров) под названием RSOCKS, сообщает американский Минюст.

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