США заявили о ликвидации «российской хакерской сети» RSOCKS

Правоохранители США вместе с коллегами из Британии, Германии и Нидерландов пресекли деятельность предположительно находящегося в России ботнета (широкой сети подконтрольных хакерам компьютеров) под названием RSOCKS, сообщает американский Минюст.
Правоохранители США вместе с коллегами из Британии, Германии и Нидерландов пресекли деятельность предположительно находящегося в России ботнета (широкой сети подконтрольных хакерам компьютеров) под названием RSOCKS, сообщает американский Минюст.
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