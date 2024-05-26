Количество утечек в минобороны Британии выросло в пять раз за последние годы

Число утечек из минобороны Британии увеличилось почти в пять раз с 2018 года. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в 2023 году произошло более пятисот случаев утечек данных из британской минобороны, при этом за пять лет до этого было отмечено 117 подобных эпизодов.
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