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Хаби Алонсо: «Могу представить, что Испания выиграет ЧМ. Сильная команда, играют хорошо. Против Франции будет фантастический матч»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо поделился мыслями о шансах сборной Испании выиграть ЧМ-2026 . В полуфинале команда сыграет против Франции .

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