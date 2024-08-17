«Уже надоели с этим ВАР. Половина стопы или локоть – вне игры. Неинтересно даже смотреть. Система определения офсайда – кощунство и издевательство над футболом!» Пономарев о судействе в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА высказался на фоне вердикта ЭСК РФС поддержать решение арбитра Владимира Москалева не удалять Эдуарда Сперцяна за фол на Виллиане Роше в матче 4-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:2).