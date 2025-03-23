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Администрация Эрдогана опровергла информацию об ограничении телевещания

Администрация Эрдогана опровергла информацию об ограничении телевещания

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье, 23 марта, опровергла информацию об отданном приказе телевизионным каналам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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