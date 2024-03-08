Погоня за призраком по улицам Нью-Йорка в отрывке из «Охотников за привидени...

Погоня за призраком по улицам Нью-Йорка в отрывке из «Охотников за привидениями: Ледяная империя»Sony выложила на YouTube отрывок из фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя» режиссера Гила Кинана («Город Эмбер») и сценариста Джейсона Райтмана («Джуно»).