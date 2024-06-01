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Калужские новости

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Мощный пожар в центре Калуге поднял над городом огромный столб дыма

Мощный пожар в центре Калуге поднял над городом огромный столб дыма

Как мы уже писали, на улице Марата в Калуге произошел пожар в магазине «Смешные цены». При этом дымом заволокло чуть ли не всю пятиэтажку, в которой располагается этот магазинКак мы уже писали, на улице Марата в Калуге произошел пожар в магазине "Смешные цены".

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