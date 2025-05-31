Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Африка, ю.в. азия, индия так свои источники воды загадили, что к ним и подойти просто уже опасно!! Мусор соберите и п...Войны за воду: Но...
  • Александр Юткин
    На чем замешано, то и хаваем. Хихикаем над тормознутыми эстонцами. А тут десять лет смотрим и никакой реакции. «Семей...Победа Артёма Жог...
  • Валерьян Смогловский
    Какие. Переговоры. Это. Терроризм. Сколько. Можно. Сопли. На. Кулак. Наматывать Нас. Бьют. По. Морде. А. ВЫ. Говорите...Картаполов раскры...

"Людей используют как пушечное мясо!": В Австрии увидели, как проходит мобилизация на Украине

"Людей используют как пушечное мясо!": В Австрии увидели, как проходит мобилизация на Украине

В Австрии увидели, как проходит мобилизация на Украине, и ужаснулись. "Люди понимают, что их используют в качестве пушечного мяса в интересах олигархов…" - пишут австрийские читатели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх