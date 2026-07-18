Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате двух инцидентов со стрельбой возле 4800-го квартала Саут-Принстон-авеню в Чикаго ранним утром по местному времени.
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