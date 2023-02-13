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Где смотреть Милан – Тоттенхэм, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 14 февраля

Где смотреть Милан – Тоттенхэм, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 14 февраля

Во вторник, 14 февраля, сыграют Милан и Тоттенхэм в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

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