В Египте заявили, что 90 палестинок освободят в обмен на трёх израильтянок

Израиль освободит в воскресенье, 19 января, 90 палестинских женщин-заключённых в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трёх израильтянок, передаёт государственная информационная служба Египта.
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