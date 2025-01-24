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Нижегородская правда

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Нижегородцам продлили срок действия водительских прав еще на три года

Срок действия российских водительских удостоверений продлили еще на три года. Это коснулось тех прав, которые перестали или перестанут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

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