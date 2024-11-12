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Росгвардейцы провели комплексные профилактические мероприятия в ЛНР

Росгвардейцы провели комплексные профилактические мероприятия в ЛНР

В ходе проведения комплексного профилактического мероприятия в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики сотрудники спецподразделения Росгвардии и специалисты лицензионно-разрешительной работы совместно с коллегами из взаимодействующих структур изъяли из незаконного оборота незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему.

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