Росгвардейцы провели комплексные профилактические мероприятия в ЛНР

В ходе проведения комплексного профилактического мероприятия в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики сотрудники спецподразделения Росгвардии и специалисты лицензионно-разрешительной работы совместно с коллегами из взаимодействующих структур изъяли из незаконного оборота незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему.