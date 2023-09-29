Путин дал поручение Евкурову и Трошину о формировании подразделений добровольцев

РИАМО - 29 сен. Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи в зоне российской военной спецоперации, социальные гарантии должны быть абсолютно одинаковыми, сказал президент РФ Владимир Путин.
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