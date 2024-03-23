Ростех создал медицинский излучатель. Им лечат аутоиммунные заболевания

Ростех разработал прибор для лечения аутоиммунных заболеваний ультрафиолетовым облучениемДочерняя компания Госкорпорации Ростех – холдинг «Росэлектроника» – совершила значительный прорыв в области медицинских технологий, разработав прибор «Кит-А», предназначенный для лечения аутоиммунных заболеваний.
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