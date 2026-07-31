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«Балтика» проиграла 5 матчей подряд в РПЛ и котируется андердогом против «Динамо»

«Балтика» примет «Динамо» в рамках 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Команда Андрея Талалаева проиграла 5 матчей подряд в чемпионате с учетом концовки прошлого сезона.

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