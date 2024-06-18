Врач Круглова: не стоит устраивать разгрузочные дни с употреблением одной черешни

Многие считают низкокалорийную черешню идеальным продуктом для разгрузочного дня. Однако есть одни только низкокалорийные ягоды в течение суток не стоит, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik.
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