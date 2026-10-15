Московская областная дума отменила для владельцев мототранспорта обязательное оформление разрешения на бесплатную парковку, заменив его автоматической проверкой номера транспортного средства по базе ГИБДД.
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