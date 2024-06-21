Продать 5-летний Toyota RAV4, чтобы пересесть на новый Haval Jolion. «Автостат» назвал подержанные кроссоверы с наибольшей остаточной стоимостью

В рамках прошедшего вчера мероприятия «Used Cars Forum – 2024» начальник отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин выступил с докладом, в котором рассказал о подержанных кроссоверах на российском авторынке с наибольшей остаточной стоимостью.