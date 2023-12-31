Салюты отмечаются. Мэр Владивостока обратился к горожанам

Во Владивостоке отменены новогодние салюты, сообщает PRIMPRESS. Такое решение было принято главой города Константином Шестаковым в знако соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате атаки на Белгород.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии