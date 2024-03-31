«Снайдеровское ружье»: на книжных страницах и в музее

В 1868 году винтовка «Снайдер-Энфильд» продемонстрировала свою эффективность в Абиссинии, где на отряд британских солдат численностью в 300-400 человек напали абиссинцы общей численностью около 7000 воинов.
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