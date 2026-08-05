НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

Об очередной аварии с участием мотоциклиста сообщили в Отделении Госавтоинспекции по Новоаннинскому району Накануне ночью несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя мопедом Альфа, двигаясь по переулку Интернациональный со стороны улицы Ленина в сторону переулка Урицкого, при совершении обгона не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ 21074, водитель которого осуществлял поворот налево.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии