На Смоленщине пара влюбленных устроила новогодний вандализм в лифте (видео)

Если они когда-то и мечтали проснуться на утро знаменитыми, у них точно получилось Очередное видео коммунального вандализма попало в Сеть - двое жителей Вязьмы, молодой человек и девушка, войдя в лифт одного из домов, совершенно внезапно и без видимой причины начали срывать новогодние украшения, которыми жильцы подъезда украсили его.