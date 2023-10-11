Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ошибаетесь, есть что противопоставить, только это не для Украины, есть более совершенное оружие у Америки, как и у Ро...Офицер ВС Украины...
  • Сергей Хоружик
    4.74 года бесконтрольной власти привели к чудовищным последствиям,главным из которых является депопуляция собственно ...Кадыров назвал Из...
  • Сергей Хоружик
    3.Только при Софье Власьевне был осуществлён системный подход к регулярному каннибализму,потому что голод с миллионны...Кадыров назвал Из...

Депутат Госдумы Толмачев: За осуждением палестинцев забылись причины, которые лежат в основе конфликта

Депутат Госдумы Толмачев: За осуждением палестинцев забылись причины, которые лежат в основе конфликта

Депутат Госдумы Александр Толмачев высказал свое мнение о драматической ситуации на Ближнем Востоке:  За обострением палестино-израильского кризиса и за осуждением палестинцев, забылись причины, которые лежат в основе конфликта, а о них стоит задуматься.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх