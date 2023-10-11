Депутат Госдумы Толмачев: За осуждением палестинцев забылись причины, которые лежат в основе конфликта

Депутат Госдумы Александр Толмачев высказал свое мнение о драматической ситуации на Ближнем Востоке: За обострением палестино-израильского кризиса и за осуждением палестинцев, забылись причины, которые лежат в основе конфликта, а о них стоит задуматься.
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