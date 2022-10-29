Нижегородская правда

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Как нижегородки помогают военным и мобилизованным

Как нижегородки помогают военным и мобилизованным

Вяжут носки, шьют маски, носилки и трусы, собирают помощь Как нижегородки помогают военным и мобилизованным В Нижегородской области набирает силу народное движение помощи нашим защитникам – участникам специальной военной операции на Украине.

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