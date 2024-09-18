Forbes: в зоне СВО впервые заметили российские беспилотники-носители FPV-дронов

В зоне СВО впервые заметили российские беспилотники-носители FPV-дронов. Об этом сообщает Forbes. ""Беспилотник-матрешка", несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей", — отметили западные журналисты.